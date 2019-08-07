Лидер фракции Компартии в нижней палате парламента Геннадий Зюганов предложил провести 19 августа заседание Совета Госдумы на тему иностранного вмешательства во внутренние дела России. Вопрос требует экстренного обсуждения, подчеркнул парламентарий.
Лидер фракции Компартии в нижней палате парламента Геннадий Зюганов предложил провести 19 августа заседание Совета Госдумы на тему иностранного вмешательства во внутренние дела России. Вопрос требует экстренного обсуждения, подчеркнул парламентарий.
"У нас складывается ситуация, которая требует
принципиального рассмотрения и на заседании правительства, и Совета
безопасности, и на экстренном собрании совета Государственной думы. Я предлагаю
в срочном порядке 19 августа провести такое заседание", – цитирует
депутата "Интерфакс".
Сложившаяся ситуация касается не только Москвы, но и других
крупных российских городов, подчеркнул Зюганов. "Это уже имеет
документальное подтверждение", – сказал он.
По словам депутата, на сайте американского посольства была
размещена информация о маршруте, точках сбора протестующих. Кроме того, заявил
парламентарий, на поддержку акции были выделены солидные средства.
Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов
специальную рабочую группу по изучению возможного зарубежного
вмешательства во внутренние дела России. В нее должны войти представители всех
фракций Госдумы, подчеркнул парламентарий.
С поддержкой инициативы выступили в ЛДПР. Глава
либерал-демократов Владимир Жириновский призвал жестко реагировать на попытки
вмешаться в российские выборы из-за рубежа. В ближайшее время в Думу будут
приглашены представители посольств тех государств, которые, по мнению политика,
пытались вмешаться в дела нашей страны.
Напомним, 3 августа в центре Москвы прошла
несанкционированная акция оппозиции. На сайте посольства Соединенных Штатов был
размещен подробный маршрут "мирного шествия по Бульварному кольцу".
Спикер МИДа обвинила диппредставительство во вмешательстве во внутренние дела
России.