Лидер фракции Компартии в нижней палате парламента Геннадий Зюганов предложил провести 19 августа заседание Совета Госдумы на тему иностранного вмешательства во внутренние дела России. Вопрос требует экстренного обсуждения, подчеркнул парламентарий.

Лидер фракции Компартии в нижней палате парламента Геннадий Зюганов предложил провести 19 августа заседание Совета Госдумы на тему иностранного вмешательства во внутренние дела России. Вопрос требует экстренного обсуждения, подчеркнул парламентарий."У нас складывается ситуация, которая требуетпринципиального рассмотрения и на заседании правительства, и Советабезопасности, и на экстренном собрании совета Государственной думы. Я предлагаюв срочном порядке 19 августа провести такое заседание", – цитируетдепутата "Интерфакс".Сложившаяся ситуация касается не только Москвы, но и другихкрупных российских городов, подчеркнул Зюганов. "Это уже имеетдокументальное подтверждение", – сказал он.По словам депутата, на сайте американского посольства быларазмещена информация о маршруте, точках сбора протестующих. Кроме того, заявилпарламентарий, на поддержку акции были выделены солидные средства.Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Мироновспециальную рабочую группу по изучению возможного зарубежноговмешательства во внутренние дела России. В нее должны войти представители всехфракций Госдумы, подчеркнул парламентарий.С поддержкой инициативы выступили в ЛДПР. Главалиберал-демократов Владимир Жириновский призвал жестко реагировать на попыткивмешаться в российские выборы из-за рубежа. В ближайшее время в Думу будутприглашены представители посольств тех государств, которые, по мнению политика,пытались вмешаться в дела нашей страны.Напомним, 3 августа в центре Москвы прошланесанкционированная акция оппозиции. На сайте посольства Соединенных Штатов былразмещен подробный маршрут "мирного шествия по Бульварному кольцу".Спикер МИДа обвинила диппредставительство во вмешательстве во внутренние делаРоссии.