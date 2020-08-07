Актриса Лиза Моряк рассказала о работе в ситкоме Нагиев на карантине. Партнерами девушки на площадке были отец и сын – Дмитрий и Кирилл Нагиевы.

Актриса Лиза Моряк рассказала о работе в ситкоме "Нагиев накарантине". Партнерами девушки на площадке были отец и сын – Дмитрий и Кирилл Нагиевы.Лиза призналась, что играть с Дмитрием – одно удовольствие. Перед обаянием и чувством юмора знаменитостисложно устоять. Между тем, по словам Моряк, рядом с Нагиевым-старшим надо бытьнастороже: он только и ищет повод, чтобы подшутить.Дмитрий, как более опытный коллега, делился с артисткойсекретами поведения в кадре. "Повторял, что нужно все делать легче – не играть,а естественно существовать", – вспомнилаартистка сериала "Нагиев на карантине".Моряк не скрывает, что до начала съемок очень переживала.Девушка не была знакома с Дмитрием и его сыном Кириллом. Артистка опасалась,что на площадке мужчины будут общаться только между собой, а она окажется третьейлишней.В сериале Лизе досталась роль возлюбленной Кирилла. От совместныхсцен с Нагиевым-младшим у артистки остались противоречивые чувства. Моряксчитает, что в кадре они вели себя слегка неуклюже, скованно. Дело в том, чтоэкранные любовники в реальности вообще не общались.Лиза Моряк поведала, что артисты работают по-разному. Кто-то дляроли пытается установить контакт с коллегами, подружиться, другие, наоборот,заходят в кадр, отрабатывают эпизод, и все на этом, личное общение им нетребуется. Кирилл Нагиев относится ко второму типу. Артистка призналась, чтоколлега по цеху подарил ей новый опыт: она приходила на площадку, выполняла задачу режиссера, не общаясь с Кириллом вне камер.