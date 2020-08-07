В жизни Алексея Панина наступили большие перемены. Скандально известный актер оформил развод и получил право жить за границей.

В жизни Алексея Панина наступили большие перемены. Скандально известный актер оформил развод и получил право жить за границей.Радостной новостью Алексей Панин поделился с многочисленными поклонниками. Лауреат Госпремии обнародовал фотографию, на которой запечатлен с паспортом, где проставлена та самая заветная виза. "Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен!!! Ура!!!" – объявил счастливый артист.Интересно, что среди обычных подписчиков, поздравивших Алексея Панина с таким важным событием, оказалась и эксцентричная певица Лолита Милявская. "Леша!! Поздравляю", – обратилась к эпатажному актеру популярная исполнительница, у которой, к слову, есть гражданство Израиля.Журналисты немедленно связались с Алексеем Паниным, чтобы узнать подробности. Скандально известный артист признался, что побыстрее бы уехал из России, но его останавливает учеба дочери Анны. "Мне было все равно, в какой стране получить вид на жительство, лишь бы подальше от России. Пока не планирую никуда уезжать надолго, ведь меня держит дочь", – объяснил Алексей.7 Фев 2019 в 4:14 PSTНедавно в жизни актера произошло еще одно знаменательное событие. Алексей Панин наконец оформил развод с женой Людмилой Григорьевой. Их брак распался еще шесть лет назад, однако лишь сейчас артист смог урегулировать все формальности. "Сегодня я официально стал холостым. Спустя шесть лет наконец-то дошел до суда и оформил свой развод. Теперь могу снова жениться. Живем дальше!" – громогласно объявил Панин.Ранее в интервью актер объяснил, почему хочет покинуть Россию. Как оказалось, критика в его адрес вовсе не причина. "Мне не нравится Россия, я не буду говорить ни про президента, ни про правительство, ни про народ, но я люблю море и не люблю грязь", – объяснил актер.Употребление алкоголя вредит здоровью! Берегите себя и близких!