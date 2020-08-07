Телеграм-канал Оперштаб Москвы опубликовал новые данные по числу заразившихся коронавирусом. Общее число инфицированных превысило 877 тысяч.

Телеграм-канал "Оперштаб Москвы" опубликовал новые данные по числу заразившихся коронавирусом. Общее число инфицированных превысило 877 тысяч.Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 5 241 человека. Более 27% не имели клинических проявлений. За тот же период вылечились 7 235 человек, 119 скончались.В Москве за сутки обнаружено 686 зараженных, в области – 158. В Санкт-Петербурге зафиксировано 157 новых случаев.С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 877 135 человек. Из них 683 592 пациента вылечились. Зафиксировано 14 725 смертей от COVID-19.Разработанная в Центре эпидемиологии имени Гамалеи вакцина от коронавируса пройдет государственную регистрацию 12 августа. Как сообщил замминистра здравоохранения Олег Гринев, первым делом препарат получат медицинские работники и пенсионеры. Ранее в Минздраве говорили, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется осенью.Россия с 7 августа возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией. Ожидается, что первый поезд из Москвы в Сухум прибудет 9 августа. Абхазия стала первой страной, с которой Россия возобновила железнодорожное сообщение после начала эпидемии коронавируса.В Ростовской области 10 августа откроются кафе и рестораны. Также будет разрешено проводить экскурсии в группах не более 25 человек. Власти предупреждают о необходимости строгого соблюдения санитарных правил.