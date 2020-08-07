Новая многоразовая ракета-носитель Союз-СПГ, работающая на метане, сможет совершить 100 полетов в отличие от носителя Falcon 9, который рассчитан только на 10 стартов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация планирует создать ракету-носитель Союз-СПГ с многоразовой первой ступенью, которая сможет превзойти по расчетному количеству пусков носитель Falcon 9 от компании SpaceX.По его словам, новый российский носитель будет разработан на метане.Она будет изначально создаваться как многоразовый ракетно-космический комплекс. Не "полумногоразовый", как у SpaceX, а многоразовый, - уточнил Рогозин.Также глава Роскосмоса добавил, что Союз-СПГ сможет совершить 100 полетов в отличие от Falcon 9, который рассчитан только на 10 стартов.Рогозин подчеркнул, что российские инженеры многоразовой ракеты хоть и смотрят на разработки американских коллег, но не повторяют за ними, а пытаются превзойти, пишет РИА Новости.Новая многоразовая ракета-носитель, работающая на метане, сможет выводить с космодрома Восточный на низкую околоземную орбиту девять тонн груза, на геопереходную - 2,2 тонны.