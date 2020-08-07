Кинематографисты готовы вернуться к производству культовой фантастической саги. В середине августа стартуют съемки сериала Сверхъестественное.

Кинематографисты готовы вернуться к производству культовойфантастической саги. В середине августа стартуют съемки сериала "Сверхъестественное".Работа над проектом о братьях Винчестерах была заморожена вмарте из-за пандемии коронавирусной инфекции. Помимо сериала "Сверхъестественное"законсервированы были и другие проекты канала The CW.Теперь же киношники вновь готовы взяться за работу.Сообщается, что творческий коллектив "Сверхъестественного" вернется на площадку18 августа. Съемки фантастической теленовеллы продлятся до 11 сентября.Отметим, что исполнители главных ролей Джаред Падалеки иДженсен Эклс уже вылетели в Канаду. Об этом стало известно благодаря поклонникамшоу, которые встретили артистов вВанкувере.Напомним, 15-й сезон сериала "Сверхъестественное" будетпоследним. На данный момент зрители увидели 13 эпизодов из 20 запланированных.Финал теленовеллы выйдет осенью 2020 года.26 Июл 2020 в 12:20 PDTОтметим, что несколько недель назад актер Дженсен Эклспосетовал в личном микроблоге, что не смог лично поздравить экранного брата сднем рождения. 19 июля Джареду Падалеки исполнилось 38 лет. Праздник не провели из-за карантина. Эклс обещал устроить коллеге торжество, как толькосъемки возобновятся. Также звезда поведала, что мечтает скорее увидеть любимую Chevrolet Impala.