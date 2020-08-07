Звезда сериалов Кухня и Отель Элеон вышла победительницей из очередного судебного процесса. Елена Ксенофонтова раскрыла подробности спора с экс-мужем, адвокатом Александром Рыжих.

Звезда сериалов "Кухня" и "Отель "Элеон" вышлапобедительницей из очередного судебного процесса. Елена Ксенофонтова раскрылаподробности спора с экс-мужем, адвокатом Александром Рыжих.Артистка призналась, что уже четыре года живет отзаседания до заседания. Все это время звезде сериала "Кухня" приходилось доказывать,что она не является плохой матерью, аферисткой и хулиганкой, не страдаетзависимостями и психическими расстройствами.По словам знаменитости, этот выигрыш в суде не обещает спокойной жизни. Актриса опасается, что спустя время ее бывшийсупруг придумает новый повод, чтобы начать против нее дело. Между тем победе Ксенофонтова не может не радоваться. Звезда сериала "Кухня" поблагодарила адвокатов, защищавшихее в суде.Напомним, что Елена Ксенофонтова и Александр Рыжих состояли в незарегистрированномбраке девять лет. В феврале 2011 года актриса подарила избраннику наследницу Софью. В2016-м пара распалась.Рыжих подал в суд на Ксенофонтову. Адвокат обвинил звездусериала "Кухня" в нанесении побоев. Знаменитостьполучила обвинительный приговор, который спустя время оспорила. Фемидаудовлетворила апелляцию Елены, ее оправдали.2 Авг 2020 в 2:02 PDTСпустя время в рамках популярного ток-шоу Елена Ксенофонтоварассказала о совместной жизни с Александром Рыжих. Звезда сообщила,что много лет терпела унижения и побои от гражданского супруга.