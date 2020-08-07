Еще одна страна сообщила об открытии границ для россиян. С 5 августа туристы могут посетить Кению без обязательного карантина.

Еще одна страна сообщила об открытии границ для россиян. С 5 августа туристы могут посетить Кению без обязательного карантина.В минувшую среду, 5 августа, на официальном сайте аэропорта Найроби был опубликован список государств, жители которых не должны проходить карантин. В перечень стран, с которыми Кения открывает границы, вошла Россия.Чтобы попасть в Кению, гражданам необходимо получить визу стоимостью 50 долларов. Оформить ее можно как до вылета, так и по прилете. Максимальный срок пребывания в стране – три месяца.Также туристам потребуется справка об отрицательном тесте на COVID-19. Документ на английском языке должен быть сделан не менее чем за 96 часов до вылета.Как только россияне прилетят в Кению, им измерят температуру. Если симптомы коронавируса отсутствуют, то они могут продолжить отпуск. В противном случае больным придется улететь домой или пройти двухнедельный карантин.По данным Ассоциации туроператоров, попасть в Кению можно через Турцию. Как правило, у россиян не возникает проблем при вылете из Стамбула в третьи страны. Но специалисты рекомендуют туристам заранее узнать, посадят ли их на рейс.7 Июл 2020 в 11:51 PDTНапомним, 1 августа России открыла границы с тремя странами. Граждане могут полететь в Танзанию, Великобританию или Турцию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.