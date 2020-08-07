Почему чемпионы Европы и мира по лыжным гонкам и биатлону уезжают из Владимира и как помочь этим видам спорта, чтобы они не исчезли в области?

Почему чемпионы Европы и мира по лыжным гонкам и биатлону уезжают из Владимира и как помочь этим видам спорта, чтобы они не исчезли в области? Наши корреспонденты побывали в Спортивной школе олимпийского резерва №3 имени Алексея Прокуророва.Стрельба из пневматической винтовки и бег. Учащиеся спортивной школы олимпийского резерва имени Алексея Прокуророва даже в каникулы спешат на тренировки.Максим Кинеев, воспитанник СДЮШОР № 3 по лыжным гонкам и биатлону имени А.А. Прокуророва: «Я занимался стрельбой и это у меня хорошо получалось. И в биатлоне тоже есть стрельба и лыжи. С лыжами очень хорошо получается у меня».Ксения Вакулина, воспитанница СДЮШОР № 3 по лыжным гонкам и биатлону имени А.А. Прокуророва: «Несколько медалей и кубок. Если бы я не ходила, у меня была бы масса свободного времени и я бы страдала не пойми чем».Звезд отечественного спорта - Алексея Прокурова, Анфису Резцову, Алексея Слепова - подготовили именно здесь. Свое помещение у школы появилось в 1974 году в здании 32-й школы, и с тех пор ничего не менялось, - рассказывает старший тренер по биатлону Сергей Дёмин. Школа олимпийского резерва занимает всего пару комнат. При этом, в две смены здесь занимаются больше 500 человек. Собственное здание школе обещают уже ни один десяток лет.Сергей Дёмин, старший тренер СДЮШОР № 3, президент "Федерации биатлона Владимирской области": «Стрелковая подготовка с пневматическим оружием у нас она на должном уровне. У нас тренеры опытные. Они знают, как все это сделать. И дети способные, а вот когда дети становятся более взрослыми и нужно переходить на другой вид оружия, у нас идет пробуксовка».Нет тира, нет роллерной трассы, нет стрельбища для биатлона. Юные спортсмены вынуждены ездить на тренировку в Рязанскую область. Без такой подготовки не будет результатов.Сергей Дёмин, старший тренер СДЮШОР № 3, президент "Федерации биатлона Владимирской области": «А Рязань, традиций нет! Рельефа нет! Они построили стрельбища и мы вынуждены туда ехать за 200 км, чтобы провести тренировку. Это же кошмар!»Несколько лет руководство Федерации по лыжным гонкам добивается создания в парке «Дружба» двух трасс: спортивной и туристической. Спортивная школа готова их обслуживать.Олег Канточкин, старший тренер СДЮШОР №3, президент "Федерации по лыжным гонкам Владимирской области": «В парке должно распределиться 2 трассы. Одна красная - спортивная, другая туристическая. Допустим, синяя, зеленая, можно назвать. Ну, ее надо привести в порядок! Потому что это обходная трасса, и если в это время проходят соревнования, можно соответственно туристам, которые желают кататься, двигаться по туристической трассе».Разграничения трасс требуют правила безопасности на соревнованиях. Предложения Федераций по лыжным гонкам и биатлону не раз отправлялись в департамент спорта администрации области и в управление по физической культуре. Безрезультатно. Хотя в горадминистрации утверждают, что уже существует дизайн-проект продолжения лыжной трассы в "Дружбе".Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира: «Хотим мы этого или не хотим, часть трассы должна проходить по территории лесопарка «Дружба». Это особо охраняемая природная территория. И если наши уважаемые партнеры из администрации Владимирской области и соответствующей инспекции не примут решения о согласовании строительства этой трассы, она будет просто невозможной».В городской администрации призывают к диалогу. С участием представителей областной и городской администрации, а также спортивных федераций. А спортсмены и тренеры просят перейти от слов к делу. Иначе этот вид спорта во Владимире может быть утрачен.Екатерина Максимова, Вера Куликова, Вячеслав Микульшин«Вести-Владимир»