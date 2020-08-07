Продюсер рассказал, сколько тратит на комфортную жизнь. Иосиф Пригожин не понимает, как живут люди с низкими доходами.

Продюсер рассказал, сколько тратит на комфортную жизнь.Иосиф Пригожин не понимает, как живут люди с низкими доходами.По словам музыкального деятеля, в месяц ему требуется неменее полутора-двух миллионов рублей. Иосиф Пригожин подчеркнул, что эти деньгион тратит не только на себя лично. Знаменитость инвестирует средства в новыепроекты. Также продюсер вынужден содержать собственный офис.Пригожин признался, что с меньшими доходами его жена Валериямогла бы забыть о клипах, а их дети об учебе в Швейцарии. Знаменитостьнапомнила, что содержит шестерых наследников. Также за его счет живут другиеблизкие, например, мама. Иосиф оплачивает коммунальные платежи заквартиру родительницы. В месяц набегает порядка 20 тысяч рублей. Счета заЖКХ-услуги в апартаментах самого продюсера еще больше – 50 тысяч.Напомним, ранее гимнастка Ляйсан Утяшева сообщила, что моглабы прожить на 50 тысяч рублей. Спортсменка заявила, что этой суммы достаточнодля "комфортного" существования.1 Авг 2020 в 8:17 PDTне поверил Ляйсан Утяшевой. Он заявил, что та лукавит, этих денег ей не хватит. Продюсер подчеркнул, что на такую зарплатуможно только выживать на окраине города влачуге.