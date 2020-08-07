При этом нам удалось сохранить выгодные условия, предложив доходность до 4,5% по накопительным счетам

Информируем вас об изменении процентных ставок по накопительным счетам «Копилка» () с 16.07.2020 г. Приветственная ставка в первые три месяца для первого открытого накопительного счета «Копилка» составит 4,5% на сумму до 1,5 млн рублей. Базовая ставка 4%, которая вступает в действие спустя три месяца, сохранена. Проценты по счету начисляются на ежедневный остаток, а увеличить его доходность можно, подключив опцию «Сбережения» по Мультикарте ().Изменение банком ставок следует общей тенденции на рынке, связанной со снижением 19 июня ключевой ставки Центробанка на 1 п. п до исторического минимума 4,5 п.п. ВТБ меняет свои условия вслед за другими крупными игроками рынка. При этом нам удалось сохранить выгодные условия, предложив доходность до 4,5% по накопительным счетам, которые продолжают оставаться одним из наиболее востребованных у вас инструментов управления сбережениями.