В мэрии перед Днём физкультурника наградили лучших деятелей спорта областной столицы. Благодарность Министра спорта РФ получила Светлана Максимова. Она работает тренером-преподавателем в

В мэрии перед Днём физкультурника наградили лучших деятелей спорта областной столицы. Благодарность Министра спорта РФ получила Светлана Максимова. Она работает тренером-преподавателем в спортивной школе №9 по плаванию. Почётным знаком «Отличник физической культуры» наградили Юрия Зубатова — тренера спортивной школы номер 3 по лыжным гонкам и биатлону им. Прокуророва. Кроме того, на награждении вручили удостоверения «Мастер