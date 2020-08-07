Купил фермер автоматическую электродойку для своей коровы. Hу и решил на себе попробовать.
Прикрепил ее, включил в розетку и нажал кнопку.
Сидит, кайф ловит. Hу раз кончил, понравилось, он дойку не выключает - дальше кайфует.
Дважды уже кончил, потом три раза, четыре, пять. Устал уже. Hажимает кнопку, чтобы выключить агрегат - не выключается. Из розетки вилку выдернул - все равно наяривает. Hу, фермер кое-как до телефона добрался, позвонил в фирму -
производитель и спрашивает:
- Я тут корову решил подоить - подоил, а ваша электродойка не хочет выключаться.
Ему отвечают:
- Hаша электродойка изготовлена с применением новейших европейских технологий - она сама выключится, как только надоит 10 литров..
еще анекдот!