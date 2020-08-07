Наша спортивная гордость. В администрации города Владимира накануне Дня физкультурника деятелям спорта вручили государственные награды, почётные звания, знаки отличия и памятные подарки.

Наша спортивная гордость. В администрации города Владимира накануне Дня физкультурника деятелям спорта вручили государственные награды, почётные звания, знаки отличия и памятные подарки. В нашем городе развиваются 63 вида спорта, работает 686 разных спортивных объектов. Светлана Максимова вместе с учениками покоряет водную стихию. Она тренер-преподаватель «Детско-юношеской спортивной школы плавания № 9″. За работу Министерство спорта объявило