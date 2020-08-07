В канун Дня физкультурника, он пройдет 8 августа, спортсмены и тренеры Владимира получили заслуженные награды - почетные звания и значки.

В канун Дня физкультурника, он пройдет 8 августа, спортсмены и тренеры Владимира получили заслуженные награды - почетные звания и значки.Двое воспитанников Спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике получили удостоверения мастеров спорта. Золотой значок ГТО получили 8 спортсменов. По словам футболиста Ивана Каратыгина, получить его было непросто.Иван Каратыгин, футболист: «Это же все проходят, вы тоже можете поучаствовать. Каждый год можно защищаться. Мы от работы ходили, бегали, прыгали, плавали. Если все выполняешь быстро и качественно, то дают золотой значок».