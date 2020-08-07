В начале учебного года юных слушателей ждут увлекательные уроки музыки. Посмотреть пилотный выпуск можно будет в кругу семьи, не выходя из дома.

Детская филармония в режиме онлайн. В начале учебного года юных слушателей ждут увлекательные уроки музыки. Посмотреть пилотный выпуск можно будет в кругу семьи, не выходя из дома.Страну Гармония невозможно представить без музыки. А кто ее создает? Расскажут сказочные феи - артисты музыкально-просветительского театра областной филармонии. Они подготовили новый проект - онлайн программу для детей про историю музыкальных инструментов.Елена Попова, директор музыкально-просветительского театра Владимирской областной филармонии: «Так как сейчас у нас нет возможности выступать с концертами для детей, то мы подготовили онлайн-проект, которое называется "Музыкальное путешествие в страну Гармония". В стране Гармония живет, конечно же, музыка. А музыка рождается за счет профессиональных музыкантов. Так как это детский проект, мы придумали сказочных персонажей - это феи: фея инструментов , фея музыки, фея гармонии».Готово уже три образовательных программы. Первое путешествие в страну Гармония будет посвящено скрипке, потом главными героями станут альт и виолончель. Организаторы решили преподнести эту информацию максимально интересно. Возможно, что кого-то из слушателей программа вдохновит на занятия музыкой.Анастасия Лемперт, музыкант: «Мы стараемся показать детям не только инструмент, но и особенности их звучания, чтобы у ребенка сложилось определенное впечатление о том, что скрипка и альт разные инструменты. В данном случае у меня сейчас альт. Они звучат по-разному, немножко разные мысли несут».Серии уроков будут транслироваться на официальном сайте и в социальных сетях филармонии. Так что слушатели в любое время могут отправиться в необычное музыкальное путешествие.Юлия Шувалова, Илья Хлудов"Вести-Владимир"