Стали известны предварительные результаты обследования областного драмтеатра. В течение 3 недель исследования проводило проектно-изыскательное архитектурно-планировочное бюро.

Стали известны предварительные результаты обследования областного драмтеатра. В течение 3 недель исследования проводило проектно-изыскательное архитектурно-планировочное бюро. Окончательные результаты проверки будут известны после 15 августа, но уже сейчас эксперты заявили, что основные несущие конструкции театра работоспособны и выдержат последующую нагрузку. Напомним, пожар в областном академическом театре драмы произошел 29 июня. Площадь возгорания — 500 квадратных метров. Предварительная