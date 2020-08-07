Возлюбленная рэпера Тимати уехала в отпуск еще в июле. Анастасия Решетова наслаждается видами Сен-Тропе.

Возлюбленная рэпера Тимати уехала в отпуск еще в июле. АнастасияРешетова наслаждается видами Сен-Тропе.Первое время модель и ее сын Ратмир отдыхали на вилле отцарэпера Тимати. Теперь же мама и малыш находятся на роскошном судне.Как удалось выяснить сетевым детективам, яхта носит названиеSunrays Yacht Charter. Она сдается в аренду. Нанять лодку для туристическихцелей стоит примерно миллион евро в неделю, что по сегодняшнему курсу равно 86миллионов рублей.Пользователи Сети гадают, кто платит за шикарныйотдых модели. Есть версия, что Анастасию и Ратмира катает по водам отец Тимати.Отметим, что самрэпер тоже на отдыхе. Исполнитель уехал в Грецию с мамой, Симоной Юнусовой, идочкой от прошлых отношений Алисой. Семейство улетело на частном самолете.Какое-то время знаменитость и ее близкие проживали на острове Крит. Там ониповстречали Филиппа Киркорова с детьми. Позже рэпер Тимати отправился на Миконос. Артистустроил путешествие по местным злачным местам.6 Авг 2020 в 10:54 PDTОтметим, что ранее объяснила, почемупроводит время отдельно от отца своего ребенка. Как оказалось, мама и папаТимати не ладят. Влюбленные решили не провоцировать конфликт и попытались угодитьобеим сторонам. Дедушка очень хотел увидеть маленького внука.