Маленький провинциальный городок. Вокзал. На площади перед вокзалом стоит маленькая девочка и играет на скрипке. Рядом стоит дедушка со старой шляпой и собирает деньги. Неожиданно перед ними появляется маленькая фея. Она подлетает к девочке и спрашивает у неё:
- Девочка, чего бы ты сейчас хотела больше всего?
- О добрая фея, - ответила девочка, - я бы хотела новую скрипку.
Фея подлетает к дедушке:
- А ты, дедушка, чего бы хотел сейчас больше всего?
Но дедушка не верил в чудеса, поэтому он сказал:
- Пошла бы ты, фея, в задницу.
... Маленький провинциальный городок. Вокзал. На площади перед вокзалом стояла маленькая девочка и играла на новой скрипке. Рядом стоял дедушка со старой шляпой и феей в заднице.
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