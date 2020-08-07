До конца года областной онкодиспансер получит 19 единиц техники на 403,3 млн рублей, а ЦГБ Коврова – 24 единицы на 134,9 млн рублей.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" онкологическая служба Владимирской области обновит медицинское оборудование на 538,2 млн рублей.Как сообщили в департаменте здравоохранения, до конца года областной онкодиспансер получит 19 единиц техники на 403,3 млн рублей, а ЦГБ Коврова – 24 единицы на 134,9 млн рублей.Так, во Владимир будет поставлена роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с функцией архивирования. Это оборудование предназначено для молекулярно-генетической диагностики опухолей. Данная техника не только проводит анализ диагностических изображений опухолевых тканей и клеток, но и сохраняет полученные медицинские изображения. При необходимости результаты диагностики будут передаваться по телемедицинской сети.Кроме того, арсенал областной онкослужбы пополнится современным линейным ускорителем – радиотерапевтическим комплексом для проведения облучения злокачественных новообразований.Онкологический диспансер также получит мультиспиральный компьютерный томограф, рентгенодиагностический комплекс, электрохирургический блок, гамма-детектор для интраоперационных исследований, маммограф, аппараты для ультразвуковых исследований, эндовидеоскопический комплекс для проведения урологических операций и другое оборудование.Онкологическая служба Центральной городской больницы Коврова будет дополнительно оснащена мультиспиральным компьютерным томографом, рентгенодиагностическим и видеоэндоскопическим комплексами, аппаратами для ультразвуковых исследований, электрохирургическим блоком, биохимическим и гематологическим анализаторами и другими изделиями медицинского назначения.