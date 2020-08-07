Владимирцы называют «Липки» парком, хотя из-за небольших размеров правильнее считать такую небольшую зеленую зону сквером. А ведь когда-то здесь были княжеский двор, монастырь, кладбище и армейский плац. Далеко не с первой попытки удалось обустроить тут место для гуляний. И потому — свой микро-парк во Владимире любят вдвойне.

Владимирцы называют «Липки» парком, хотя из-за небольших размеров правильнее считать такую небольшую зеленую зону сквером. А ведь когда-то здесь были княжеский двор, монастырь, кладбище и армейский плац. Далеко не с первой попытки удалось тут обустроить место для гуляний. И потому — свой микро-парк во Владимире любят вдвойне.800 лет назад все это пространство частично входило в черту внутреннего кремля Владимира с белокаменной стеной. По-сути это был огромный княжий двор — между кафедральным Успенским собором и домовым — Дмитриевским.В 17 столетии на месте парка был еще и деревянный Борисоглебский храм и кладбище при нем. А вокруг — избы ремесленников. В “Описной книге» 1626 года говорится: "А на той земле живут… Двор Юрки иконника. Двор площадных подъячих… а на той земле живет сторож Ивашко...". Пожар 1719 года уничтожил эти слободку. А вот храм - уже каменный - достоял до революции. И был снесен большевиками.На плане Владимира 1769 года на месте нынешних Палат (они же - Присутственные места) значатся дома священников Успенского собора. Их снесли ради строительства первого в истории Владимира административного "офиса". Сейчас в нем экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника.На месте будущего парка проходили солдатские учения. На Масленицу ставились балаганы, в которых давали представления циркачи. Зимой устраивались искусственные ледяные горы для катания на санках.Мечта о парке была уже тогда. Впервые еще в 1781 году планировалось организовать "сад стриженых деревьев". Средств вечно не хватало и площадка продолжала оставаться пустырем с ухабами.В 1837 году плац покрыли деревянным настилом - к прибытию в город цесаревича Александра Николаевича (будущего императора Александра II), совершавшего путешествие по России. Здесь наследник престола принял парад Владимирского пехотного полка.Первые же деревья посадили только в 1847 году. Однако по изрытой ямами площади уверенно можно было пройти только по тропинкам к Присутственным местам и к Дмитриевскому собору.И только в 1901 году - в апреле - военные прекратили маршировать, а в будущих «Липках» высадили вовсе не липы — а тополя. Что обошлось в 700 тогдашних рублей. Позже перенесли сюда с Соборной площади фонтан.Липами парк наполнялся постепенно. Этот процесс продолжается до сих пор. Так, в 2014 году, к 25-летнему юбилею гостелерадиокомпании «Владимир» ее сотрудники высадили здесь 25 молодых саженцев липы. И теперь это стало уже вполне оформившейся «телевизионной аллеей».Но и сегодня в более чем 100-летнем парке «Липки» сохраняется несколько старых берез, кленов и вязов.