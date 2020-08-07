Злоумышленники проникали в торговые точки и похищали алкоголь, сигареты и шоколад.

Следователями ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей города Костерево. Молодым людям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации.Весной прошлого года в полицию поступили несколько сообщений о хищениях продукции, совершенных из магазинов в Петушинском районе. Злоумышленники, отжимая входные двери, проникали в торговые точки, откуда похищали алкоголь, сигареты и шоколад.Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения. В течение нескольких недель оперативниками были установлены личности предполагаемых фигурантов. Ими оказались четверо жителей Костерево в возрасте от 17 до 21 года.Следователями собрана доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемых к четырем эпизодам преступной деятельности. Общая сумма причиненного собственникам ущерба составила 40 000 рублей.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.