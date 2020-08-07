У жителей Московской области в возрасте 18 и 19 лет было обнаружено и изъято 124 свертка с неизвестным веществом внутри, общей массой более 420 граммов...

Сотрудники Отдельного взвода ППСП ОМВД по району Косино-Ухтомский города Москвы задержали двоих подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства – марихуаны.В ходе патрулирования территории на Златоустовской улице сотрудники полиции обратили внимание на двух молодых людей, которые при виде полицейских стали заметно нервничать. Сотрудниками полиции было принято решение провести личный досмотр граждан, в результате которого у жителей Московской области в возрасте 18 и 19 лет было обнаружено и изъято 124 свертка с неизвестным веществом внутри, общей массой более 420 граммов. Согласно проведенному исследованию части изъятого, данное вещество является наркотическим средством — марихуаной.Установлено, что наркотик предназначалсядля дальнейшего сбыта.Следственным отделом ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73