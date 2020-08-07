На Тихорецком бульваре на женщину напал неизвестный и рывком сорвал с шеи золотые цепочки с подвесками, после чего скрылся...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержали мужчину, подозреваемого в ограблениях пенсионерок», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ОМВД России по району Люблино с заявлением обратилась 68-летняя жительница столицы. Со слов заявительницы, на Тихорецком бульваре на нее напал неизвестный и рывком сорвал с шеи золотые цепочки с подвесками, после чего скрылся. С аналогичным заявлением в территориальный отдел полиции обратилась 83-летняя местная жительница. Она рассказала, что на Краснодарской улице при аналогичных обстоятельствах молодым человеком был сорван с шеи золотой крестик. Общая сумма ущерба составила 24 тысячи рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель района Люблино. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием территориального ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18