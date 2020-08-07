Отношения России и Белоруссии перед президентскими выборами в республике накалились до предела. Задержание сотрудников ЧВК, гневное выступление Александра Лукашенко с посланием парламенту и в довесок к этому – интервью Батьки украинскому журналисту Дмитрию Гордону, где белорусский лидер продолжил сыпать упреками и обвинениями в адрес Москвы. Как результат – впервые за четверть века на выборах в республике не будет российских наблюдателей. Политолог Виктор Корниенко считает, что после всего произошедшего Кремль может не признать победу Александра Лукашенко.

Отношения России и Белоруссии перед президентскими выборами в республике накалились до предела. Задержание сотрудников ЧВК, гневное выступление Александра Лукашенко с посланием парламенту и в довесок к этому – интервью Батьки украинскому журналисту Дмитрию Гордону, где белорусский лидер продолжил сыпать упреками и обвинениями в адрес Москвы. Как результат – впервые за четверть века на выборах в республике не будет российских наблюдателей. Политолог Виктор Корниенко считает, что после всего произошедшего Кремль может не признать победу Александра Лукашенко.Предвыборная кампания – 2020 в Белоруссии не перестает удивлять. Такого накала страстей не помнят даже местные профессиональные оппозиционеры. На фоне небывалой активности альтернативных кандидатов и их сторонников риторика Александра Лукашенко с приближением дня выборов становится все более жесткой и угрожающей.Масла в разгорающийся огонь конфликта подлило послание президента Белоруссии парламенту. Такой враждебной риторики в Кремле могли ожидать от руководства Украины или стран Запада, но никак не от человека, называющего себя главным союзником Москвы. В итоге за два дня до голосования стало известно: российских наблюдателей на белорусских выборах не будет. Впервые за четверть века.В том, что победителем объявят Александра Лукашенко, мало кто сомневается. Власти сделали все, чтобы создать главному кандидату максимально комфортные условия для переизбрания.Но главный вопрос сейчас – как поведет себя оппозиция и международное сообщество после "триумфальной победы" Лукашенко. Государственные СМИ прогнозируют переизбрание Батьки на шестой срок с результатом более 60%.Все идет к тому, что ни Запад, ни Россия не признают выборы в Белоруссии и победу действующего президента, считает политолог Виктор Корниенко. "Москва добивается, чтобы Александр Лукашенко оказался в придушенном состоянии и стал более склонен к подписанию дорожных карт по углублению интеграции", – цитирует эксперта портал UDF.by.Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, но досрочное голосование началось 4-го числа. Оппозиция не считает выборы честными и справедливыми, но не отказывается от участия.Главный соперник Батьки – Светлана Тихановская – признается, что идет на выборы, чтобы сломать сложившийся за 26 лет правления Александра Лукашенко политический режим. В случае победы она намерена объявить переходный период и начать реформы, а спустя полгода провести новые выборы и сложить полномочия.