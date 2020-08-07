Мысли о необходимости реализации и финансовой независимости активно посещают человека, который стремится взять инициативу в собственные руки.

Мысли о необходимости реализации и финансовой независимости активно посещают человека, который стремится взять инициативу в собственные руки. Решением станет выход на фондовый рынок, используя брокерский счет. Выбрать его нужно не спеша, иначе не избежать проблем. Опираются на несколько факторов, которые позволят избежать неприятных сюрпризов. Выбор профессионального брокера позволяет существенно упростить дальнейшее развитие событий. Профессионал расскажет, как открыть брокерский счет в нужный момент. Грамотный брокер предлагает клиентам определенные условия сотрудничества, с которыми стоит заблаговременно ознакомиться.

Базовый перечень критериев

Репутация решает все, поэтому стоит навести справки об отдельно взятом брокере. У него должна быть лицензия и положительные отзывы клиентов. Если таковых нет на авторитетном ресурсе, то стоит поискать другого брокера. Помимо репутации, внимание обращают на продолжительность работы брокера на рынке. Чем дольше он оказывает услуги, тем лучше. Немаловажную роль в оценке деятельности брокера играют независимые рейтинговые агентства. Здесь можно узнать объективную оценку отдельно взятого брокера. Не упускают из поля зрения доступный перечень торговых инструментов.

Как разобраться в тарифных планах и в суммах перевода

Профессиональный брокер всегда предоставляет клиентам исчерпывающие сведения. Речь идет о минимальной сумме ввода, о доступном перечне торговых инструментов и так далее. Стоит всегда задавать вопросы, чтобы держать руку на пульсе. Брокер расскажет о минимальном уровне используемой комиссии, о доступных тарифах. Следующий этап – это анализ существующего перечня счетов. Вне зависимости от выбора, налоги платит именно брокер, поэтому клиент получит заработанную сумму за вычетом комиссии и налога. Отдельно брокер расскажет о возможности получить налоговые вычеты. Сумма может варьироваться в годовом исчислении.

Возможность дистанционно открыть счет

Информационные технологии пришли во все сферы жизни, поэтому сегодня пользователи могут открыть счет для работы на фондовом рынке в удаленном режиме. Сегодня достаточно указать личные данные в онлайн-анкете, чтобы начать работу. Профессионал расскажет, как купить акции компании на выгодных условиях. Задача брокера заключается в оперативном предоставлении взвешенной информации, позволяющей инвестору делать верные решения.