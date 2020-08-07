Переизбранный на новый срок президент Польши Анджей Дуда поделился с общественностью своими планами на 2022 год. В это время Варшава будет председательствовать в ОБСЕ. Политик подчеркнул, ..

Переизбранный на новый срок президент Польши Анджей Дуда поделился с общественностью своими планами на 2022 год. В это время Варшава будет председательствовать в ОБСЕ.Политик подчеркнул, что Польша будет отстаивать интересы Украины, передает "". В частности, Дуда пообещал вернуть на повестку дня "вопрос Крыма". Иными словами, он фактически пообещал Киеву поддержку в их территориальных претензиях на полуостров.