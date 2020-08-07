Постановлением главы администрации в перечень земельных участков для предоставления многодетным включено 18 участков в деревне Бараки.

Прокуратура через суд обязала администрацию Судогодского района обеспечить земельные участки для многодетных инженерной и транспортной инфраструктурой. Сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.Выявлено, что постановлением главы администрации в перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям включено 18 участков в деревне Бараки. Причем они уже сформированы и поставлены на кадастровый учет, но не обеспечены инфраструктурой.Прокурор района направил в суд административное исковое заявление к администрации района, в котором потребовал обеспечить земельные участки инженерной (водо-, тепло-, газо-, электроснабжение, водоотведение) и транспортной (дороги, тротуары) инфраструктурой.Такие же нарушения выявлены и в деревне Улыбышево. В целях защиты прав многодетной семьи прокурор обратился в суд с аналогичным иском.Требования прокурора удовлетворены.