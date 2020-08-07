76-летняя артистка согласилась на работу в новом проекте. Небахат Чехре, известная по роли Валиде-султан в сериале Великолепный век, давно не появлялась в кадре.

76-летняя артистка согласилась на работу в новом проекте. Небахат Чехре,известная по роли Валиде-султан в сериале "Великолепный век", давноне появлялась в кадре.Знаменитость снимется в турецкой версии французскойтеленовеллы Call my agent, что в переводе означает "Позвони моему агенту". Лентатранслировалась на Netflix и была тепло встречена зрителями. Ремейк будетносить такое же название.Новую ленту с участием звезды сериала "Великолепный век"будет транслировать канал Star Tv. По некоторым данным, Небахат Чехре сыграет саму себя. Отметим, что втурецкой версии "Позвони моему агенту" также появится коллега актрисы поисторической теленовелле Халит Эргенч.Режиссером сериала выступит Али Билгин. Кинодеятель прославился благодаря работам "Дикий мед", "Ворон", "Прилив" и другим. Главные роли в картинеисполнят Фалай Барыш, Эргюдер Джанан и Артман Фатих.Сериал "Позвони моему агенту" повествует о девушке Диджле.Героиня переезжает в Стамбул и устраивается в агентство по подбору артистов. Персонажстолкнется с закулисьем киноиндустрии. Выжить во вселенной звезд девушкепомогут опытные наставники.5 Июн 2020 в 11:38 PDTНапомним, что в последнее время звезда сериалаНебахат Чехре редко появляется на экранах. По словам актрисы, ей постоянноприсылают предложения о работе, но большинство она отклоняет. Любимаяпоклонниками исполнительница роли Валиде-султан пожаловалась, что давно не видела хорошего сценария.