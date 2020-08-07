Сразу несколько серьёзных аварий произошли за минувшие сутки на дорогах области.

Сразу несколько серьёзных аварий произошли за минувшие сутки на дорогах области. Так, в Александровском районе не повезло водителю и пассажирам вазовской пятёрки - они столкнулись с неожиданно выскочившим лосем.От удара машина улетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель «Жигулей» госпитализирован, пассажиры — 1993, 2016 и 2019 годов рождения получили незначительные травмы. А на новой объездной дороге у Бараков «Яндекс.Такси» улетело в кювет. По предварительной информации 32-летний водитель «Хендай Солярис» столкнулся со следующей в попутном направлении «ГАЗелью». В результате аварии грузовик опрокинулся на бок, а легковушка улетела в кювет. По сообщениям очевидцев, кроме водителя в такси находились девушка, младенец и трёхлетний ребёнок. Как пояснили в полиции, водитель такси был пьян.