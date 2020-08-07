Там, где присутствуют транспортные полицейские, пассажиры чувствуют себя в безопасности.

Прежде всего, общественники пообщалась с пассажирами и выяснили их отношение к работе сотрудников транспортной полиции. Граждане отметили, что там, где присутствуют транспортные полицейские, пассажиры чувствуют себя в безопасности.На железнодорожном вокзале представители общественных советов посетили дежурную часть, оценили условия, в которых работают сотрудники транспортной полиции и доступность подразделений транспортной полиции для граждан.Деятельность полицейских не вызвала замечаний у представителей Общественного совета