Чудо-гриб обнаружили дачники деревни Переборово Суздальского района.

Чудо-гриб обнаружили дачники деревни Переборово Суздальского района. Редкий вид яркой окраски родом из Северной Америки добрался до Владимирской области.Мутинус Равенеля, который попросту называют "сморчок вонючий" - своеобразной формы гриб семейства Весёлковые. Необычный для нашей полосы, розоватого цвета с полой ножкой и красно-малиновым наконечником. Есть его нельзя, да и вряд ли захочется. Бывает, дачники находят его по запаху - гриб сильно пахнет падалью, чем привлекает насекомых, в основном мух.