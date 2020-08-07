В выходные пройдет рейд по пресечению фактов управления автомобилями с нарушениями требований, предъявляемых к тонировке стекол.

Управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, не только создает угрозу безопасности дорожного движения, но и позволяет нарушителю скрывать совершение иных противоправных действий (неиспользование ремней безопасности, пользование телефоном, перевозку запрещенных предметов), а также показывает открытое пренебрежение к требованиям законодательства.Госавтоинспекторы в ежедневном режиме проводят работу по исключению из участия в дорожном движении транспортных средств, коэффициент светопропускания передних стекол которых не соответствуют нормативным требованиям.В грядущие выходные во Владимире группами нарядов ДПС ГИБДД будет проведено целенаправленное рейдовое мероприятие по массовой отработке водителей, управляющих транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Экипажи дорожно-патрульной службы, оснащенные техническими приборами измерения светопропускаемости автомобильных стекол, проведут массовую проверку водителей транспортных средств.В период проведения профилактического мероприятия внимание будет уделено пресечению правонарушений, предусмотренных ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ.