В выходные пройдет рейд по пресечению фактов управления автомобилями с нарушениями требований, предъявляемых к тонировке стекол.
Управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, не только создает угрозу безопасности дорожного движения, но и позволяет нарушителю скрывать совершение иных противоправных действий (неиспользование ремней безопасности, пользование телефоном, перевозку запрещенных предметов), а также показывает открытое пренебрежение к требованиям законодательства.
Госавтоинспекторы в ежедневном режиме проводят работу по исключению из участия в дорожном движении транспортных средств, коэффициент светопропускания передних стекол которых не соответствуют нормативным требованиям.
В грядущие выходные во Владимире группами нарядов ДПС ГИБДД будет проведено целенаправленное рейдовое мероприятие по массовой отработке водителей, управляющих транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Экипажи дорожно-патрульной службы, оснащенные техническими приборами измерения светопропускаемости автомобильных стекол, проведут массовую проверку водителей транспортных средств.
В период проведения профилактического мероприятия внимание будет уделено пресечению правонарушений, предусмотренных ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ.