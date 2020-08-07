Злоумышленница отвозила бракованную технику фирмы на обмен и, получая новую, продавала ее...

Полицейские ОМВД России по Нижегородскому району задержали 30-летнюю подозреваемую в присвоении имущества фирмы.В полицию обратился руководитель организации, расположенной в Остаповском проезде. Мужчина сообщил, что сотрудница отдела клиентской поддержки незаконно присвоила 11 ноутбуков, наушники и монитор для компьютера. Общий материальный ущерб составил свыше 480 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 30-летнюю жительницу столицы. Установлено, что женщина отвозила бракованную технику на обмен, получала новую и продавала ее. Вырученными денежными средствами с продажи имущества компании злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по Нижегородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18