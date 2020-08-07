Чтобы получить услугу, достаточно отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через портал государственных услуг...

УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что использование Единого портала государственных услуг позволяет сэкономить время при подаче заявления в электронном виде и отслеживать его статус в Личном кабинете.Чтобы подать заявление через официальный сайт «Госуслуги» для получения государственной или муниципальной услуги в электронном виде, гражданин должен зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru.Для регистрации личного кабинета на сайте понадобится: СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер мобильного телефона.Чтобы получить услугу достаточно отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через портал государственных услуг. В дальнейшем остается только наблюдать за ходом исполнения своего заявления.Информацию о портале и перечне государственных услуг вы можете найти на официальном сайте УВД по ЦАО и на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60