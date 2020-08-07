Таксист с пассажирами в машине врезался в грузовой автомобиль и улетел в кювет. ДТП произошло на 16 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас». По предварительной информации полицейских,

Таксист с пассажирами в машине врезался в грузовой автомобиль и улетел в кювет. ДТП произошло на 16 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас». По предварительной информации полицейских, мужчина 1988 года рождения за рулем иномарки Хендай двигался в сторону Мурома и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, который ехал в попутном направлении. Авария произошла рядом с деревней Бараки. На Хендае были логотипы такси,