Заброшенный пруд в Загородном парке, который много лет стоял заросшим, обрёл новую жизнь.

Заброшенный пруд в Загородном парке, который много лет стоял заросшим, обрёл новую жизнь. Теперь это место притяжения любителей экстремального отдыха. Что предлагают жителям и гостям областного центра - узнала Екатерина Таманова.Скользить на доске по водной глади можно не только на волнах океана, но и во Владимире всего в пару минутах от центра города в Загородном парке. Вейкбординг - молодой вид спорта, ему около 15 лет. Вышел он из водных лыж. Алена Русакова занимается таким экстремальным видом спорта уже несколько лет.- Можно ходить сюда как на тренировки полноценные, в принципе как заниматься экстремальным видом спорта. Это в любом случае интересно - не замечаешь, как пролистает время и одновременно приводишь себя в форму.Слайдер, прыжок с трамплина, оборот на 360 градусов. Хрупкая девушка легко выполняет трюки на доске. Останавливаться Алена не собирается, задумывается о соревнованиях по вейкбордингу, а в будущим сезоне собирается освоить еще несколько трюков.- Я хотела бы научится делать рейли. Это очень красивый трюк, без фигуры просто подлетаешь, ноги вверх и как будто в свободном падении и плавно приземляешься. Очень красиво, эффектно выглядит, если это сделает девушка.Площадку для вейкбординкга искали несколько лет по всей области, но решили остановится именно в Загородном парке. Сейчас организаторы подписали договор о сотрудничестве. За несколько недель расчистили территорию, вырубили заросли кустарников на берегу.- Очистили полоску. Сделали, так сказать, взлетную полосу на нашем водоеме. Расчистили полностью всю ряску, водоросли. И сейчас планируем через пару дней очистить или немножко углубить водоем.Благоустроят и пляж, его засыпят песком. Там смогут отдыхать все желающие и освоить вейкбординг. Спортсмены утверждают: освоить доску может каждый. Достаточно немного старания .Екатерина Таманова, Вячеслав Микульшин«Вести-Владимир»