Задержание россиян на территории Белоруссии оказалось провокацией третьей страны. Инициаторами ареста 33 человек выступили украинские спецслужбы.

Задержание россиян на территории Белоруссии оказалось провокацией третьей страны. Инициаторами ареста 33 человек выступили украинские спецслужбы.Как удалось выяснить журналистам, неизвестный человек связался с несколькими бывшими бойцами военной компании "Вагнер" и предложили им поработать охранниками на нефтяных объектах в Сирии. Мужчина представился сотрудником российской нефтяной компании.Одним из первых на просьбу откликнулся Андрей Миляев, который в прошлом принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Ему удалось собрать команду из 180 человек. Четыре группы должны были вылететь в Минск, после чего отправиться в Стамбул, затем – в Гавану, а следом – в Каракас.Авиабилеты для охранников были приобретены вавторизированномукраинском агентстве. По прилете в Белоруссию первый отряд узнал, что все билеты были аннулированы и перебронированы на 30 июля. Мужчинам пришлось на время остановиться в отеле "Белорусочка" под Минском.Затем украинские спецслужбы сообщили белорусским коллегам о подозрительных россиянах. Они заявили, что бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" планируют организовать массовые беспорядки в Белоруссии незадолго до выборов. Сразу после этого охранников задержали, сообщает "Комсомольская правда".В настоящее время Украина настаивает на экстрадиции задержанных. Россиян хотят привлечь к уголовной ответственности за участие в конфликте в Донбассе. Президент Белоруссии отказался выдавать людей. Он поручил пригласить генеральных прокуроров Украины и России для решения вопроса.