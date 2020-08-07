Ушла в лес за грибами и заблудилась. В Александровском районе искали пенсионерку, потерявшуюся в лесу. О том, что дачница пошла в лесной массив рядом с СНТ «Майский» и заблудилась,

Ушла в лес за грибами и заблудилась. В Александровском районе искали пенсионерку, потерявшуюся в лесу. О том, что дачница пошла в лесной массив рядом с СНТ «Майский» и заблудилась, сообщили в МЧС 6 августа. На поиски бабушки 1942 года рождения сразу же отправили сотрудников аварийно-спасательного формирования Александровского района, пожарно-спасательного гарнизона и полицейских. С собой у