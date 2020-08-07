Благодаря тому, что женщина взяла с собой мобильный телефон, с ней поддерживалась связь.

Сотрудники МЧС приняли участие в поисках пожилой женщины, заблудившейся в лесу в Александровском районе. Сообщили в пресс-службе ведомства.Сообщение о том, что лесу рядом с СНТ «Майский» заблудилась 78-летняя женщина, поступило днем 6 августа. На поиск пенсионерки были отправлены спасатели.Благодаря тому, что женщина взяла с собой мобильный телефон, с ней поддерживалась связь. Она рассказала, что пошла в лес за грибами и заблудилась.Поисковая группа оперативно определила примерные координаты нахождения пенсионерки, и её нашли в ближайшее время. Она была выведена из леса.