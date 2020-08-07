Сгорела баня и хозпостройки. В Александровском районе огнеборцы тушили крупный пожар. Сообщение о возгорании в деревне Старая Слобода поступило от очевидцев, которые увидели дым во дворе

Сгорела баня и хозпостройки. В Александровском районе огнеборцы тушили крупный пожар. Сообщение о возгорании в деревне Старая Слобода поступило от очевидцев, которые увидели дым во дворе частного дома своей соседки. Пожар произошел в бане, пока пенсионерка принимала в гостях подругу. Парилка, которая топилась от печи на газу, загорелась. В чем именно была причина возгорания сейчас