Злоумышленник заметил у мужчины кошелек и, угрожая предметом, похожим на нож, стал требовать у него деньги. В результате он забрал у заявителя рюкзак с личными вещами и денежные средства...
«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Басманному району задержали молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении и грабеже», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
В территориальный отдел полиции обратился 32-летний гражданин. Мужчина сообщил, что неизвестный молодой человек, угрожая предметом, похожим на нож, похитил у него рюкзак с личными вещами и денежными средствами. Материальный ущерб составил 19 500 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Земляной Вал задержали подозреваемого – 20-летнего ранее судимого приезжего.
Было установлено, что возле одного из столичных клубов потерпевший вступил в словесную перепалку с неизвестным молодым человеком, в результате которой началась драка. Злоумышленник заметил у мужчины кошелек и, угрожая предметом, похожим на нож, стал требовать у него деньги. В результате он забрал у заявителя рюкзак с личными вещами и денежные средства в размере 9 тысяч рублей. Позже мужчина выбросил личные вещи потерпевшего, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».
Также сотрудники полиции установили причастность задержанного еще к одному противоправному деянию. Установлено, что фигурант в одном из кафе воспользовался тем, что в кассовый аппарат был вставлен ключ, открыл его и похитил оттуда 5 500 рублей.
По данному факту дознанием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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