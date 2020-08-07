Злоумышленник заметил у мужчины кошелек и, угрожая предметом, похожим на нож, стал требовать у него деньги. В результате он забрал у заявителя рюкзак с личными вещами и денежные средства...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Басманному району задержали молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении и грабеже», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции обратился 32-летний гражданин. Мужчина сообщил, что неизвестный молодой человек, угрожая предметом, похожим на нож, похитил у него рюкзак с личными вещами и денежными средствами. Материальный ущерб составил 19 500 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Земляной Вал задержали подозреваемого – 20-летнего ранее судимого приезжего.Было установлено, что возле одного из столичных клубов потерпевший вступил в словесную перепалку с неизвестным молодым человеком, в результате которой началась драка. Злоумышленник заметил у мужчины кошелек и, угрожая предметом, похожим на нож, стал требовать у него деньги. В результате он забрал у заявителя рюкзак с личными вещами и денежные средства в размере 9 тысяч рублей. Позже мужчина выбросил личные вещи потерпевшего, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».Также сотрудники полиции установили причастность задержанного еще к одному противоправному деянию. Установлено, что фигурант в одном из кафе воспользовался тем, что в кассовый аппарат был вставлен ключ, открыл его и похитил оттуда 5 500 рублей.По данному факту дознанием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60