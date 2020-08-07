Администрация Гусь-Хрустального планирует принять участие в торгах на новый мусорный полигон.

Администрация Гусь-Хрустального планирует принять участие в торгах на новый мусорный полигон. Об этом сообщается на портале "gus-info".Рядом с закрытой Никулинской свалкой планируется размещение еще одного полигона для захоронения мусора. Об этом сообщил глава города Алексей Соколов.Сейчас Фонд госимущества Владимирской области готовит участок площадью в 15 га на торги. Компании, которая придет осваивать данный участок, придется провести объемную работу по вырубке леса и подготовке территории к размещению отходов.Депутат Василий Нежурин считает, что отдавать полигон в руки частникам - значит повторить историю Александрова. По мнению народного избранника, коммерсанты, не подконтрольные муниципалитету, могут начать принимать на полигоне опасные отходы или мусор из других регионов. Чтобы иметь возможность контролировать деятельность полигона, МО Гусь-Хрустальный тоже должно участвовать в тендере на право заключения контракта, и 15 га должны принадлежать городу. Председатель горсовета Николай Балахин считает, что муниципалитет может участвовать в госторгах. Как только будет подготовлена конкурсная документация и участок будет выставлен на торги, возможность участия в них города будет рассмотрена на заседании Совета народных депутатов.