Достучаться до властей станет проще с помощью Многофункциональных центров. В администрации области обсудили пилотные проекты по обеспечению открытости органов власти и доступности услуг

Достучаться до властей станет проще с помощью Многофункциональных центров. В администрации области обсудили пилотные проекты по обеспечению открытости органов власти и доступности услуг для граждан. Меняться к лучшему уже начали, говорит зам. губернатора Аркадий Боцан-Харченко. Так, меньше года назад Владимирская область одной из первых начала совершенствовать работу МФЦ по оказанию гражданам государственных и муниципальных услуг.