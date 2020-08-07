Во время работ по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске произошел новый разлив нефти, передает сайт . Загрязнение перекачивали по временному водопроводу, когда произошел прорыв рукава и ..
<a href="https://33live.ru/novosti/07-08-2020-v-norilske-pri-likvidacii-starogo-razliva-nefti-proizoshel-novyj.html" target="_blank">В Норильске при ликвидации старого разлива нефти произошел новый</a> - Во время работ по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске произошел новый разлив нефти, передает сайт . Загрязнение перекачивали по временному водопроводу, когда произошел прорыв рукава и ..
[url=https://33live.ru/novosti/07-08-2020-v-norilske-pri-likvidacii-starogo-razliva-nefti-proizoshel-novyj.html]В Норильске при ликвидации старого разлива нефти произошел новый[/url] - Во время работ по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске произошел новый разлив нефти, передает сайт . Загрязнение перекачивали по временному водопроводу, когда произошел прорыв рукава и ..