Во время работ по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске произошел новый разлив нефти, передает сайт . Загрязнение перекачивали по временному водопроводу, когда произошел прорыв рукава и ..

Во время работ по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске произошел новый разлив нефти, передает сайт . Загрязнение перекачивали по временному водопроводу, когда произошел прорыв рукава и смесь вновь попала в Амбарную реку.