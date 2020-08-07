Своими действиями злоумышленники нанесли экологический ущерб на сумму более 2,5 млн рублей...

В результате проверки оперативной информации сотрудники ОЭБиПК УВД по ТиНАО ГУ МВД России на территории столицы задержали двоих руководителей столичной фирмы, подозреваемых в организации незаконной деятельности по утилизации отходов строительства.Установлено, что подозреваемые с 2017 года без лицензии осуществляли предпринимательскую деятельность, связанную с перевозкой, приёмкой и утилизацией отходов четвёртого класса опасности на территории Троицкого административного округа, в том числе на земельном участке, расположенном в поселении Вороновское. Своими действиями злоумышленники нанесли экологический ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.Оперативники ОЭБиПК УВД по ТиНАО провели обыски по месту проживания подозреваемых, а также в офисах, где были обнаружены и изъяты документы и электронные носители, имеющие отношения к противоправной деятельности.Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». В отношении двоих подозреваемых в возрасте 59 и 66 лет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данного преступного деяния.Пресс-служба УВД по ТиНАО8-999-010-51-79