Приговор вынесен 34-летнему жителю города Владимира за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, сопряженное с особой жестокостью.

Приговор вынесен 34-летнему жителю города Владимира за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, сопряженное с особой жестокостью.Установлено, что 14 декабря 2019 года жена обвиняемого вернулась с двухмесячной дочкой с прогулки и застала мужа за распитием алкоголя. Завязалась ругань, малышка проснулась и начала плакать. Тогда ее отец подошел к коляске, и несколько раз бросил девочку на пол.За медицинской помощью, сбежавшая к родным мать, обратилась только на следующий день. У ребенка констатировали черепно-мозговую травму с переломом теменной кости.Виновного приговорили к 4 годам лишения свободы на общем режиме, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Владимирской области.