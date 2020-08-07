В области разрешено работать предприятиям торговли и сферы услуг без ограничений.

Владимирская область переходит на третий этап снятия ограничений, связанных с Covid-19. Соответствующие изменения внесены в указы губернатора.Итак, в области разрешено работать предприятиям торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади объекта, всем образовательным учреждениям и местам отдыха, массажным и СПА-салонам, организации, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа.При этом в регионе сохраняются уже ставшие привычными неукоснительное соблюдение гигиены, социальное дистанцирование, дезинфекция, самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, использование масок в транспорте и общественных местах.Решение о снятии оставшихся ограничений, в том числе по проведению массовых мероприятий на территории региона, возможно только после стабилизации эпидемиологической ситуации с учётом рисков её осложнения.