Владимир Сипягин обратился в суд с просьбой признать недействительными изменения к закону о бюджете.

Владимирский областной суд отказал губернатору в удовлетворении иска к Законодательному Собранию. Владимир Сипягин обратился в суд с просьбой признать недействительными изменения к закону о бюджете.По мнению губернатора, рассмотрение Законодательным Собранием изменений в государственные программы Владимирской области увеличит срок достижения целевых показателей национальных проектов. Также нарушает компетенцию губернатора. Владимирский областной суд иск отклонил. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.Дмитрий Лызлов, руководитель аппарата Заксобрания Владимирской области: «Основные аргументы губернатора сводились к тому, что рассмотрение ЗС нарушает сроки финансирования, компетенцию органов исполнительной власти и т.д. Все эти доводы были признаны судом несостоятельными и суд отказал в удовлетворении административного иска губернатора. Напротив, позиция ЗС строилась на том, что рассмотрение законодательным органом повышает прозрачность бюджетного процесса, расходования средств, даёт возможность учитывать интересы жителей».