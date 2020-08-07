Потраченные средства возместит экономия на отказе от старых машин.

Период пандемии стал непростым испытанием для всех. Компании сферы ЖКХ столкнулись с кризисом неплатежей, многие переверстали свои планы на год. Но в такой сфере, как теплоснабжение, не бывает перерывов в работе. Подготовка к отопительному сезону не прекращалась ни на день. Зимы в средней полосе непредсказуемые, поэтому компания усилила парк техники двумя экскаваторами-погрузчиками и тремя аварийно-ремонтными техническими комплексами.Свежий только приехавший с завода экскаватор-погрузчик - на низком старте. Уже через неделю мощный агрегат будет копать землю и класть трубы. Подготовка к отопительному сезону у "Владимиртеплогаза" в самом разгаре. В новую технику было вложено 16 миллионов рублей. Потраченные средства возместит экономия на отказе от старых машин.Павел Едигарев, технический директор ООО «Владимиртеплогаз»: «В связи с высокими затратами на эксплуатацию, в частности это ремонты и топливо. Поэтому если учесть тот факт, что вся техника работает на жителей региона, то от покупки новой техники выиграют все: и жители, и наша организация».Сбережение средств - единственный адекватный курс развития компаний в сфере ЖКХ. Крупнейший "тепловик" региона экономию начал с себя. Весной этого года компания вошла в федеральную программу «Повышение производительности труда и поддержка занятости».Виктор Гартунг, старший руководитель проектов Федерального Центра Компетенций по Владимирской области: «Компания "Владимиртеплогаз" по итогам трёхлетней работы должна повысить свою производительность труда на 30%. Причём, делается это не разом, а накопительно. По итогам первого года - 10%, второго года - 15%, третьего года — 30%».Показатели абсолютно достижимые, уверяют в Федеральном центре, опыт качественной трансформации компаний уже есть. Высвободившиеся средства «Владимиртеплогаз» планирует направить в первую очередь на зарплаты сотрудников.Александр Королев, генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз": «О необходимости радикального повышения производительности труда говорил наш президент Владимир Путин. В стране действует нацпроект, мы в нём участвуем. У нас есть тактические задачи: мы планируем за счёт повышения производительности труда увеличить зарплаты наших сотрудников. Оперативного персонала, ремонтного персонала, вывести заработную плату на высоко конкурентный уровень».Новые методики внедряются сразу же. Часть работ уже проводится по новым лекалам. А это значит, что все территории присутствия компании будут подготовлены к зиме в срок. Будет тепло!