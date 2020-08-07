«Ростелеком» совместно с управлением по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации Владимира открывают новый сезон кинопоказов. Мероприятие будет организовано на футбольном поле

«Ростелеком» совместно с управлением по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации Владимира открывают новый сезон кинопоказов. Мероприятие будет организовано на футбольном поле Центрального парка культуры и отдыха в рамках «Дня физкультурника». Владимирцы смогут посмотреть кинофильм «Движение вверх! ». Впервые открытые кинопоказы были организованы летом 2013 года в самом центре города — на Никитском бульваре. Бесплатные